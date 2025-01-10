Три основных мобильных оператора в Украине – «Киевстар», Vodafone и Lifecell – представили специальные тарифные планы для пенсионеров и студентов, позволяющих значительно сэкономить.

Пенсионерам предлагают сэкономить на мобильной связи, известно – как это сделать. Это позволит сберечь значительную сумму денег.

Тариф от Lifecell

Самый выгодный тариф от Lifecell – «Мощный», предлагающий безлимитный интернет за 100 гривен в четыре недели, вместо обычных 165 гривен. Акция продлится до 31 января 2026 года. После ее завершения клиенты этого тарифа получат 20 ГБ интернета ежемесячно. Кроме того, тариф включает 800 минут для звонков на номера мобильных операторов Украины.

Тариф от «Киевстар»

Мобильный оператор «Киевстар» предлагает выгодный тариф «LOVE UA Комфорт» для лиц старше 60 лет или людей с инвалидностью. Стоимость тарифа – 140 гривен за четыре недели. За эту сумму клиенты получат 6 ГБ мобильного интернета, бесплатные звонки на «Киевстар», а также 60 минут для звонков на номера других операторов. Дополнительно можно подключить всевозможные услуги, такие как международные SMS или функцию «Суперсила».

Тариф от Vodafone

Для активных пользователей интернета, Vodafone предлагает тариф Turbo стоимостью 180 гривен за четыре недели. В рамках акции TurboБезлим абоненты получают безлимитный интернет, бесплатные звонки на номера Vodafone, 400 минут для звонков на номера других мобильных операторов по Украине, а также временные бонусы с дополнительными минутами.

Источник: Напенсии.

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