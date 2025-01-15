Для получения пенсии по инвалидности достаточно иметь хотя бы один год трудового стажа, а выплаты зависят от группы инвалидности; однако с июля произойдут перемены.

С 1 июля 2025 г. в Украине начнется реформа пенсионной системы, которая приведет к изменениям в начислении и выплате пенсий по инвалидности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. На данный момент, чтобы получить пенсию по инвалидности, достаточно иметь хотя бы один год трудового стажа. Выплаты зависят от группы инвалидности: для 1 группы пенсия составляет 100% от пенсии по возрасту, для 2 группы – 90%, а для 3 группы – 80%. Размеры минимальных социальных пенсий в 2024 году выглядят следующим образом: 1 группа – 2 760 гривен; 2 группа - 2 520 гривен; 3 группа - 2093 гривны.

До начала реформы с 1 января 2025 года значительных изменений в системе выплат пенсий по инвалидности не будет. Премьер-министр подчеркнул, что детали нововведений станут известны позже, ближе к внедрению реформы.

Ранее Politeka также писала , что пенсионные выплаты для некоторых украинцев могут быть прекращены по нескольким причинам. Согласно украинскому законодательству, в частности, Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", есть несколько основных причин для прекращения выплат. Среди них: предоставление недостоверных документов пенсионерам, отсутствие идентификации личности в установленное время; статус пропавшего без вести или погибшего, другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.



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