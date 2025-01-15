Это означает, что украинские предприниматели еще несколько месяцев смогут воспользоваться старой формой расчетных документов (фискальных чеков) до 1 марта.

В Украине продлен переходный период для введения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков.

Министерство финансов Украины объявило, что бизнесу разрешено печатать фискальные чеки по старой форме до 1 марта 2025 года. Это решение касается как регистраторов расчетных операций (РРО), так и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО), версии которых внесены в Государственный реестр.

В министерстве подчеркивают, что этот переходный период дает предприятиям возможность адаптироваться к новым требованиям. Однако по желанию бизнес может внедрить новые формы фискальных чеков уже к 1 марта 2025 года.

Напомним, что изменения в порядке начисления фискальных чеков были утверждены приказом Министерства финансов №601, а продление переходного периода произошло в соответствии с приказом №674 от 30 декабря 2024 года. Эти изменения зарегистрированы в Министерстве юстиции 31 декабря 2024 года.

"Указанные приказы готовятся для официального опубликования и вступят в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования в официальном издании", - подчеркнули в пресс-службе МФУ.

Ранее Politeka также писала , что согласно новому законодательству, повышение налога для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) переносится на 1 января 2025 года.

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