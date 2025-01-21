С 1 января 2025 г. для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине вступили в силу новые правила, касающиеся уплаты военного сбора, единого социального взноса (ЕСВ), а также обязательности безналичных расчетов.

Нарушение этих правил чревато значительными штрафами .

Как пишет Zaxid.net, ФЛП I, II и IV групп должны платить авансом 800 грн в месяц как военный сбор до 20 числа каждого месяца. За просрочку или неуплату сбора налагается штраф: 50% от ставки ВЗ, то есть 400 грн. Если предприниматель задерживает оплату, общий размер штрафа достигнет 1200 грн. Для ФЛП III группы, уплачивающих военный сбор в зависимости от дохода, штрафы будут значительно выше при задержке более 30 дней: 5% от суммы долга за срок до 30 дней и 10% – если задержка превышает 30 дней.

Кроме этого, ФЛП I, II и IV групп платят ЕСВ ежемесячно. Для ФЛП III группы эта оплата производится по итогам квартала. Если предприниматель задержал оплату, штраф составит 20% суммы неуплаченного ЕСВ, а также 0,1% за каждый день просрочки. Минимальная сумма ЕСВ в 2025 году составляет 5280 грн. в квартал. Соответственно штраф может составить 1056 грн, а затем расти ежедневно.

Предприниматели, нанимающие работников, также должны соблюдать трудовое законодательство. Согласно новым нормам, штрафы за нарушение могут быть значительными: ошибка в учете рабочего времени – до 8 тыс. грн; неоформленный работник – штраф до 64 тыс. грн; несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда – 16 тыс. грн; недопуск инспектора труда к проверке - до 128 тыс. грн.

С 1 января 2025 года в населенных пунктах с населением менее 5 тыс. Все торговцы должны обеспечить возможность безналичного расчета для клиентов, установив POS-терминалы. Если этого не сделать, штрафы могут достигнуть 3400 грн за первое нарушение и 17 тыс. грн за повторное.

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