Лица, получившие этот статус, имеют право на различные льготы, немного облегчающие их жизнь, в частности в медицинской, социальной и финансовой сферах.

В Украине статус "ветеран труда" остается актуальным и в 2025 году.

В Минсоцполитики рассказали, какие сейчас в Украине льготы для этой категории людей.

Там отмечают, что один из самых больших бонусов для ветеранов труда — медицинские льготы. Они имеют право на бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях, к которым были прикреплены, даже после ухода на пенсию или смены места работы. Среди основных медицинских льгот: бесплатное протезирование зубов, обслуживание в больницах и аптеках, а также бесплатная госпитализация в случае необходимости. Кроме того, ветераны труда могут воспользоваться правом на ежегодное медицинское обследование и профилактическое лечение.

Что касается социальных льгот, то ветераны труда могут рассчитывать на получение жилья или земельного участка для строительства, а также бесплатный ремонт жилья. Другими льготами является получение дров или угля на зиму, а также возможность брать долгосрочную ссуду до 10 лет для строительства. Также ветераны труда могут становиться членами садовых, строительных и гаражных кооперативов и бесплатно устанавливать домашние телефоны.

Кроме того, люди с таким статусом имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и освобождаются от уплаты налога на землю. Дополнительно ветераны труда, ставшие инвалидами во время службы, имеют право на 50% скидки на коммунальные услуги.

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