С 1 января для украинцев была произведена коррекция стоимости доставки газа, учитывающая объемы потребления за предыдущий год.

Однако даже тем, кто не пользуется газом сейчас или в прошлом году, придется платить за доставку. Если здание подключено к газовой сети, то начисление будет производиться хотя бы за минимальный объем потребления.

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Есть два основных случая, когда можно переплатить за доставку газа, если не считать технические ошибки поставщиков. Первый – когда вы не используете газ, но не отключаете подключение к сети и проживаете в другом месте. В таком случае придется платить только за подключение. Чтобы избежать лишних затрат, достаточно обратиться к оператору газораспределительной сети (ГРМ) и подать заявление на отключение.

Второй случай – когда вы не передаете отображение газового счетчика. В таком случае стоимость доставки может быть начислена по среднему объему потребления, что может значительно превысить фактическое потребление.

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Отметим, что даже в случае, когда газ не потребляется вообще, начисление за доставку может быть произведено по минимальным объемам. К примеру, в декабре 2024 года Владимир-Волынский городской суд отказался отменить долг за доставку газа для потребителя, который обжаловал начисления от компании "Волыньгаз".

Источник: OBOZ.UA.

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