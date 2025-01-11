Лица, осужденные к ограничению или лишению свободы за преступления против национальной безопасности Украины, могут ограничить размер пенсионных выплат.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении.
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Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), 8 января законопроект №10355 получил поддержку 233 голосами. Если документ будет принят в целом, это приведет к ограничению пенсий для лиц, осужденных за:
- действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 УКУ);
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110);
- финансирование действий, направленных на изменение конституционного строя или захват власти (ст. 110-2);
государственную измену (ст. 111);
- коллаборационную деятельность (ст. 111-1);
- пособничество агрессору (ст. 111-2);
- диверсию (ст. 113);
- шпионаж (ст. 114);
- препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
Согласно пояснительной записке, это станет дополнительной превентивной мерой по обеспечению национальной безопасности, защиты общественной безопасности, международного правопорядка и мира. В документе предлагается:
- назначение пенсий лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы за умышленные уголовные правонарушения, имеющие право на пенсию по спецзаконам, в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
- выплата пенсий осужденным во время отбывания наказания в размере, не превышающем прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, согласно законодательству.
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