Лица, осужденные к ограничению или лишению свободы за преступления против национальной безопасности Украины, могут ограничить размер пенсионных выплат.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении.

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Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), 8 января законопроект №10355 получил поддержку 233 голосами. Если документ будет принят в целом, это приведет к ограничению пенсий для лиц, осужденных за:

действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 УКУ);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110);

финансирование действий, направленных на изменение конституционного строя или захват власти (ст. 110-2);

государственную измену (ст. 111);

государственную измену (ст. 111); коллаборационную деятельность (ст. 111-1);

пособничество агрессору (ст. 111-2);

диверсию (ст. 113);

шпионаж (ст. 114);

препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Согласно пояснительной записке, это станет дополнительной превентивной мерой по обеспечению национальной безопасности, защиты общественной безопасности, международного правопорядка и мира. В документе предлагается:

назначение пенсий лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы за умышленные уголовные правонарушения, имеющие право на пенсию по спецзаконам, в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

выплата пенсий осужденным во время отбывания наказания в размере, не превышающем прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, согласно законодательству.

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