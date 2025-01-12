Рост военной экономики России под руководством Владимира Путина, отмеченный высокими темпами развития за последние годы, приближается к своему падению.

После экономического бума, обусловленного государственными стимулами, эксперты прогнозируют серьезные затруднения.

Как отмечает издание Bloomberg, на фоне высокой инфляции и высоких процентных ставок экономика России приближается к периоду глубоких проблем.

"Относительно хороший период для российской экономики, основанный на ранее накопленных ресурсах, закончился", – отмечает Олег Вьюгин, экономист и бывший высокопоставленный чиновник центробанка. "Высокая инфляция съедает весь этот, казалось бы, кратковременный успех".

В то время как россияне продолжают жить в условиях переполненных ресторанов и работающих магазинов, экономические показатели и прогнозы на ближайшие годы выглядят уныло. Помимо внутренних проблем Россия сталкивается с санкциями и колебаниями на нефтяном рынке. Экономика, хоть и не останавливается полностью, но уже испытывает последствия этой нестабильности: автосалоны на грани банкротства, сельское хозяйство сталкивается с трудностями, а крупные компании сокращают инвестиции.

Отечественные корпорации, такие как Северсталь и Норильский никель, также вынуждены ограничивать расходы. Особенно угрожающей для экономики является возможность падения цен на нефть, что, по прогнозам аналитиков, может стать серьезным ударом для бюджета России.

"Это будет год затягивания поясов. Кредиторы выиграют, а заемщики с трудом представляют, как они будут жить", - говорит экономист София Донец.

Укрепление рубля и возвращение иностранных инвесторов возможно только в случае скорого окончания войны. Однако, если переговоры затянутся, инфляция и высокие процентные ставки будут оставаться актуальными, и экономика страны продолжит приходить в упадок. По оценкам аналитиков, 2025 год может стать годом рецессии для РФ.

Источник: bloomberg.

Последние новости: