Спад затронул преимущественно порты на западе России, вывозящие нефть в Европу и другие рынки; за первые десять дней января количество отправленных грузов было вдвое меньше, чем в декабре.

Экспорт нефти из России подвергся резкому падению, достигнув самого низкого уровня за последние 16 месяцев.

По данным Bloomberg, морские поставки сырой нефти из России в декабре снизились на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. Спад затронул преимущественно порты на западе России, вывозящие нефть в Европу и другие рынки. За первые десять дней января количество отправленных грузов было вдвое меньше, чем в декабре.

Одной из возможных причин снижения экспорта явилось увеличение объемов переработки нефти внутри страны, что сокращает доступный объем для отправки за границу. Также часть нефти была перенаправлена ​​в тихоокеанский порт Козьмино, где зафиксированы рекордные поставки. Порт Козьмино продолжает наращивать мощности и до конца года ожидается увеличение объемов на 140 000 баррелей в день.

Это падение экспорта нефти произошло после того, как ОПЕК+ трижды откладывал план восстановления уровня добычи. России придется ждать до апреля, чтобы увеличить добычу, хотя этот срок может быть снова перенесен из-за прогнозируемого избыточного предложения на мировом рынке.

Однако даже с падением поставок России удалось компенсировать часть потерь благодаря росту цен на нефть. Хотя за неделю до 5 января валовой экспортный доход снизился на 20 миллионов долларов, цены на российские нефтепродукты в портах Балтийского и Черного морей выросли на 2,50 доллара за баррель, а цена на ключевой сорт ESPO выросла на 2,70 доллара.

Цены с поставкой в ​​Индию выросли примерно на 1,80 доллара, согласно данным Argus Media. Следовательно, средний доход за четыре недели снизился до 1,33 млрд долларов в неделю с 1,35 млрд долларов за период до 29 декабря.

Источник: bloomberg.

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