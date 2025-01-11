Несмотря на рост заработных плат в Украине, уровень бедности среди населения продолжает увеличиваться – за два года от начала полномасштабного вторжения бедность повысилась в 1,7 раза.

Об этом рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько.

При этом глубокая бедность, то есть количество людей, находящихся на грани выживания, выросло в 7 раз.

Эксперт привела данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины, подтверждающие рост зарплат в 2024 году. Так, по итогам третьего квартала 2023 номинальные зарплаты увеличились на 22,3%, а реальные — на 14,2%. Кроме того, с 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата выросла с 7100 до 8000 гривен.

Однако минимальная пенсия остается на уровне 2 361 гривны, что является недостаточной суммой для пожилых людей, которые не работают и не имеют поддержки семьи.

Эксперт Черненко отметила, что с 2022 по 2023 год уровень бедности в Украине вырос в 1,7 раза. Это не критично для страны в условиях войны, но количество людей, оказавшихся на грани выживания, увеличилось в 7 раз. Их доля выросла с 1,3% в 2021 году до 8,8% в 2023 году.

Ученая подчеркнула, что ситуация особенно тяжела не только для работающих, но и для тех, кто не имеет помощи от родственников и вынужден полагаться только на минимальные социальные выплаты.

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