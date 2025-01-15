На большинстве автозаправочных станций наблюдается существенное удорожание автогаза, эксперты связывают такие изменения с повышением акцизной ставки с нового года.

Цены на автогаз в Украине резко выросли, поднявшись до среднего уровня 36,03 грн/л.

Об этом пишет издание enkorr. Там отмечают, что рост стоимости горючего обусловлен несколькими факторами, в том числе повышением акцизной ставки с 1 января 2025 года. В результате этого рост топлива на рынке подорожал в среднем на 65 копеек за литр.

На большинстве автозаправочных станций наблюдается существенное удорожание автогаза. Больше поднялась цена на заправках сети KLO, где его стоимость увеличилась на 1,3 гривны до 37,99 грн/л. Другие крупные сети, такие как ОККО, WOG и SOCAR также подняли цены на 1 гривну. Повышение стоимости наблюдается и на заправках BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас" и "Катрал". Наименьший рост цены – на 1,2 гривны – зафиксирован на АЗС UPG.

Самые низкие цены хранятся в сетях "БРСМ-Нефть" в Николаевской области (32,29 грн/л) и Marshal в Житомире (32,39 грн/л). Несмотря на это, общий тренд по росту стоимости горючего не обещает в ближайшее время снижение. Основными факторами, способствующими повышению цен, являются не только изменения в акцизной политике, но и рост цен на автогаз у зарубежных поставщиков.

Ранее Politeka также писала, что цены на горючее будут меняться, но трудно точно прогнозировать, насколько они вырастут или снизятся.

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