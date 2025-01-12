Средняя заработная плата в Украине показывает положительную динамику, несмотря на возникшие из-за войны сложные условия, однако не все граждане страны могут почувствовать преимущества этого роста.

Несмотря на рост уровня зарплат, в Украине сильно дорожают разные товары и продукты.

Об этом сообщает Общественное радио. По словам доктора экономических наук Людмилы Черенько, несмотря на то, что средняя зарплата продолжает расти, инфляция и рост цен на товары осложняют финансовое положение многих украинцев.

"В условиях полномасштабной войны, в которых мы живем, достаточно низкий индекс потребительских цен и рост реальной заработной платы – это очень положительная ситуация", – отметила Черенько и добавила, что, к сожалению, получающие минимальную зарплату этого роста не ощущают .

Как сообщает Национальный банк Украины (НБУ), в третьем квартале 2024 года номинальная зарплата выросла на 22,3%, а реальная – на 14,2%. Это позитивный сигнал для экономики, однако далеко не каждый украинец испытывает эти изменения на себе.

"Не всякая заработная плата сегодня обеспечивает базовые нужды и страхует от бедности", - подчеркивает эксперт.

Ранее Politeka писала, что с 1 января 2025 года размер прожиточного минимума в Украине остался неизменным и не претерпел изменений в течение этого года. Также стоит отметить, что в соответствии с Бюджетной декларацией на 2025-2027 годы минимальная зарплата в Украине не изменится и останется на уровне 8 000 гривен.

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