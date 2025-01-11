Эксперты реагируют на эти курсовые изменения спокойно, поскольку ослабление гривны было ожидаемым.

На валютном рынке Украины наблюдалась сложная ситуация, в частности, был зафиксирован исторический рекорд для курса доллар/гривна.

Однако эксперты реагируют на эти курсовые изменения спокойно, поскольку ослабление гривны было ожидаемо и согласовано с международными партнерами и Международным валютным фондом (МВФ).

По прогнозам, в ближайшем будущем доллар может подорожать до 43 гривен.

Эксперты считают, что у Украины уже есть четкие договоренности с международными партнерами и МВФ относительно дальнейших колебаний курса. Они считают вероятным, что доллар может достичь уровня 42,4-43 грн., после чего может наступить короткая пауза, фиксация, а затем новое ослабление гривны. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, Нацбанк только контролирует денежный поток, позволяя валютному курсу двигаться в определенном направлении, а также сдерживая спекулянтов.

Шевчишин усматривает в девальвации гривни возможность пополнения государственного бюджета, значительная часть которого покрывается международной валютной помощью. «Каждое изменение курса – это дополнительные средства для бюджета. Мой прогноз – курс может достичь 45 грн за доллар, чтобы обеспечить финансирование бюджета», – отметил он.

Также он подчеркнул, что риски для аграрного сектора из-за возможных засух могут повлиять на ситуацию, поэтому необходимо иметь финансовый запас прочности.

Банковские курсы на покупку и продажу доллара показывают значительные колебания. К примеру, Коминбанк установил курс продажи на уровне 44,52 грн/долл., хотя средняя цена колебалась в пределах 42,04-42,72 грн/долл.

Источник: OBOZ.UA

Последние новости Украины:

Украинцы могут отменить обмен долларов и вернуть средства: в НБУ раскрыли, как это сделать.

Курс валют и размер зарплат: появились прогнозы на 2025 год, что ждет украинцев.

Украина присоединится к зоне платежей в евро: в НБУ сообщили, что это означает и заменят ли гривну валютой ЕС.