В течение своей предпринимательской деятельности ФЛП обязаны платить Единый социальный взнос (ЕСВ), иначе их страховой стаж не будет расти.

Украинцы могут оформить пенсионные выплаты, если имеют достаточный страховой стаж и достигли 60, 63 или 65 лет.

Стало известно, на каких условиях ФЛП назначают пенсию и какие годы будут входить в стаж.

Физические лица-предприниматели могут выходить на пенсию так же, как и другие граждане, но размер их пенсии зависит от уплачиваемых взносов. Для того чтобы оформить пенсию в 60 лет в 2024 году, предприниматели должны иметь минимум 31 год стажа, а в 2025 году требование возрастет до 32 лет.

В течение своей предпринимательской деятельности ФЛП обязаны платить Единый социальный взнос (ЕСВ), иначе их страховой стаж не будет расти.

В основном, предприниматели платят минимальный ЕСВ, что негативно влияет на коэффициент заработной платы и размер пенсии. Таким образом, предприниматели, которые платят минимальные взносы, могут получить пенсию, которая будет близка самой низкой. Низкая пенсия обусловлена ​​недостаточным стажем и небольшим официальным доходом.

Напомним, лиц, осужденных к ограничению или лишению свободы за преступления против национальной безопасности Украины, могут ограничить размер пенсионных выплат. Согласно пояснительной записке, это станет дополнительной превентивной мерой по обеспечению национальной безопасности, защиты общественной безопасности, международного правопорядка и мира. В документе предлагается.

Источник: На пенсії.

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