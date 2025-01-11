На ценообразование влияют немало факторов и, к сожалению, ситуация в Украине только ведет к удорожанию продуктов.

В 2025 году в Украине вырастут цены сразу на несколько видов продуктов – увеличение стоимости продуктов в супермаркете и магазинах следует ожидать уже весной.

Об этом сообщил нардеп Иван Чайковский в эфире телемарафона.

Народный депутат отметил, что в Украине ожидается удорожание ряда продуктов, в частности: шоколада (до 80-85 гривен за плитку); овощей, особенно картофеля; фруктов; хлеба; макаронных изделий.

По его словам, на формирование цен влияют несколько факторов, включая погоду, климатические условия, аграрные технологии и войну.

"Сегодня аграрному сектору приходится менять стратегии производства", - подчеркнул он.

Дополнительно нардеп отметил, что на стоимость продукции также влияют логистические затраты, процесс переработки, налоги, цены на электроэнергию и горючее, а также нехватка рабочей силы. Особенно важно хранение продуктов, ведь овощи стали одними из наиболее подорожавших товаров.

Напомним также, что в Украине цены на молочную продукцию временно стабилизировались, хотя отдельные товары из молочной категории подорожали на 2-4%.

Рост цен на пастеризованное молоко, сметану, йогурты и сыр составил от 0,1 до 4%. Однако максимальные и минимальные цены на некоторые продукты, например сыр Моцарелла, даже снизились.

Последние новости Украины:

Стоимость важных продуктов перечислят: названы товары, цена которых изменится.

Цены на продукты в Украине в 2025 году однозначно изменятся: названы продукты, наиболее подорожающие.



Цены будут расти и в 2025 году: в НБУ предупредили, сколько будет продолжаться удар по кошелькам украинцев.