Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут претендовать на так называемую социальную пенсию.

С 1 января 2025 повышены требования к продолжительности страхового стажа для выхода на пенсию.

Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, как для мужчин, так и для женщин. Если после 60 лет стажа недостаточно, пенсию можно получить в 63 года при стаже от 22 до 31 года. Если стаж составляет от 15 до 21 года, выплаты будут назначены в 65 лет.

В случае, когда страховой стаж меньше 15 лет, лицо может получить социальную пенсию по возрасту с 65 лет вместо стандартных пенсионных выплат.

Требования к минимальной продолжительности стажа для выхода на пенсию в 60 лет будут постепенно увеличиваться до 2028 года, когда для этого потребуется не менее 35 лет стажа.

В январе 2025 года размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн).

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа перечисляется каждые шесть месяцев с учетом изменений имущественного положения и доходов.

Чтобы получить временную помощь, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации или фактическому проживанию. Для назначения помощи необходимо подать следующие документы:

заявление;

паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев, заполненную на основе справок о доходах членов семьи;

копию решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).

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