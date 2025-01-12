Сейчас реальная цена значительно выше и достигает 50 грн, что свидетельствует о том, что официальная инфляционная статистика не всегда отражает реальное состояние экономики.

С учетом инфляции, стоимость популярного украинского фастфуда – киевской перепечки – должна быть значительно меньше.

Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Демкив, который отметил, что в 2010 году лепешка стоила всего 4,5 грн.

По его словам, сейчас реальная цена значительно выше и достигает 50 грн, что свидетельствует о том, что официальная инфляционная статистика не всегда отражает реальное состояние экономики. С тех пор индекс инфляции вырос на 409%, то есть более чем в пять раз, а цена на лепешку выросла на 1011%, или более чем в десять раз.

"Постоянно хочется проверить, насколько показатель инфляции за много лет соотносится с бытовыми вещами. …23 гривны должна стоить Киевская лепешка, если бы ее цена определялась индексом инфляции", – отметил эксперт.

Отметим, что с 1 января 2025 цена перепечки выросла до 50 грн (ранее она стоила 45 грн).

Кроме того, украинцы с новым годом столкнулись с повышением цен на большинство популярных овощей и фруктов. В частности, больше всего подорожали:

капуста и морковь, цена которых достигла 26 грн/кг (повышение втрое);

яблоки, которые подорожали до 25–28 грн/кг, что на 79% больше.

Экономист Андрей Ярмак объяснил удорожание яблок неблагоприятными климатическими условиями, повлекшими потери урожая по всей Европе. Кроме того, высокий спрос на яблочный концентрат способствует повышению цен даже на продукцию более низкого качества. Это привело к тому, что рынок потерял самый дешевый сегмент яблок и цены на фрукты среднего и высокого качества также выросли.

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