Средний курс доллара в Украине до конца 2025 года, вероятно, составит около рекурдную сумму, соответствующую показателю, заложенному в расчеты государственного бюджета.

Об этом сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Какой курс у нас с вами будет на конец года? Вероятно, он будет соответствовать цифрам макроэкономического прогноза, которые заложены в госбюджет. Среднегодовой курс, заложенный в бюджет, – 45 грн. То есть, если мы с вами помним арифметику начальной школы, то среднегодовой курс означает, что начинать год мы будем на курсе 42+, а заканчивать – на курсе 47,5 условно, под 48 – чтобы выйти на среднегодовой 45+”, – объяснил экономист.

Он также отметил, что украинцам не стоит массово покупать иностранную валюту для сохранения сбережений, поскольку гривневые инвестиции остаются выгоднее.

"Я сегодня имею 1 гривну в ОВГЗ и 1 гривну в долларе. За год гривна в долларе будет стоить 47,5, а гривна в ОВГЗ даст мне 15% дохода. Оставлять ли в гривне учитывая, что она вырастет на 15%?" Или оставлять в долларе ввиду того, что он возрастет на 12%? Исходя из этого и следует принимать решение, что лучше, - пояснил Пендзин.

Пендзин подчеркнул, что стоимость доллара является лишь прогнозом, как и финальная доходность ОВГЗ.

Источник: OBOZ.UA

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