Письмо Минсоцполитики носит рекомендательный характер и не устанавливает новые правовые нормы.

Министерство социальной политики напомнило о правилах индексации заработной платы, отметив, что в этом году система перерасчета несколько изменилась.

Один из основных нюансов – вычисление индекса для индексации будет производиться индивидуально.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) для индексации денежных доходов населения будет исчисляться нарастающим итогом, начиная с января 2025 года. Базовым значением для расчетов будет считаться 1 или 100%. Сумма индексации, начисленная в декабре 2024 года, не будет учитываться в январе 2025 года.

В 2024 подсчеты начинались с января, поэтому базовым месяцем был декабрь 2023 года. Вычисление ИПЦ для индексации начнется с февраля 2025 года. Согласно закону №4059, сохранение предыдущей суммы индексации не предусмотрено.

Согласно пункту 1.1 "Порядка проведения индексации зарплат" правительственного постановления от 17.07.2003 №1078, индексация будет происходить, когда индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом, превысит предельное значение индексации, которое составляет 103%.

Письмо Минсоцполитики носит информационный и рекомендательный характер и не устанавливает новые правовые нормы.

Напомним, что уровень заработной платы, которую получают работники на аналогичных должностях в Украине и странах ЕС, существенно отличаются и не в лучшую для нашей страны сторону.

Источник: Liga.

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