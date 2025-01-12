Важно предоставить расчет пенсии, подлежащей выплате на день обращения в суд, и попросить рассмотреть дело в письменном производстве при отсутствии истца.

К правозащитникам часто обращаются с вопросами о недополученной пенсии умершего родственника и возможности ее получения или наследования.

Стало известно, можно ли унаследовать выплаты наследникам.

Согласно статье 1216 Гражданского кодекса Украины, наследование предусматривает переход прав и обязанностей от умершего к наследникам. Пенсионные выплаты, которые были начислены, но не получены при жизни, могут быть переданы членам семьи умершего или включены в состав наследства, если никто не обратился за ними в течение шести месяцев.

Чтобы получить эти выплаты, наследникам необходимо обратиться в суд, который принимал решение по взысканию пенсии — обычно это административный окружной суд.

Наследникам следует подать заявление о замене взыскателя в исполнительном производстве, указав, что истец умер, а заявитель является наследником по закону или завещанию. В заявлении следует отметить, что во исполнение судебного решения была начислена сумма пенсии, но она не была выплачена, и поэтому у наследников возникает право на получение этой суммы.

Важно предоставить расчет пенсии, подлежащей выплате на день обращения в суд, и попросить рассмотреть дело в письменном производстве при отсутствии истца. К заявлению необходимо добавить следующие документы:

паспорт заявителя;

свидетельство о смерти наследодателя;

свидетельство о наследстве;

исполнительное письмо и судебное решение;

справку о наследниках, изданную нотариусом;

расчет сумм, подлежащих выплате.

В заявлении необходимо указать, что пенсия была начислена, но не выплачена и предоставить расчет этой суммы на момент обращения в суд.

Источник: Напенсии.

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