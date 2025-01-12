Популярный овощ подорожал в среднем на 20% по сравнению с прошлой неделей, достигая 100 – 140 гривен за килограмм.

Цены на популярный овощ в Украине неоднократно повышались за последнее время и после незначительной стабилизации на этой неделе снова началась волна роста стоимости этого продукта.

Речь идет о тепличных огурцах. Стало известно, что в чем причина нового удорожания.

Сейчас цены на тепличные огурцы продолжают расти. Аналитики считают, что это обусловлено несколькими факторами.

Спрос на тепличные овощи остается высоким, в то же время, предложение продукции на рынке ограничено. Как розничные сети, так и крупные оптовые компании активно ищут новые поставки.

На сегодняшний день цена тепличных огурцов на рынке составляет от 100 до 140 гривен за килограмм (2,37 – 3,31 доллара за килограмм), что на 20% дороже, чем в конце прошлой недели.

И хотя с внешнего рынка, преимущественно из Турции, постоянно поступает импорт, этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. В сложившихся условиях продавцы активно повышали отпускные цены как на продукцию из местных комбинатов, так и на импортную продукцию. Участники рынка сообщали о том, что выборки в местных комбинатах были немногочисленны и непостоянны, что объяснялось сезонным фактором.

На сегодняшний день тепличные огурцы в Украине уже стоят на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Первые партии огурцов нового урожая украинские тепличные комбинаты планируют поставить на рынок раньше середины февраля.

Источник: EastFruit.

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