Журналисты просчитали пенсию украинцев, которые выйдут на пенсию в 60 лет и будут иметь 35 лет стажа.

Размер будущей пенсии украинцев зависит от нескольких важных факторов, в частности, от уровня заработной платы и страхового стажа до момента выхода на пенсию.

Журналисты просчитали пенсию украинцев, которые выйдут на пенсию в 60 лет и будут иметь 35 лет стажа. Будущие выплаты не обрадуют.

При этом расчеты произведены при условии, что уровень заработной платы составил 15 тысяч гривен. Украинцам объяснили, что для женщин, которые выйдут на пенсию в 60 лет по стандартным условиям, пенсия составит 4930 гривен.

Мужчины, также вышедшие на пенсию в 60 лет с аналогичными показателями, могут рассчитывать на выплату в размере 5751 гривна.

Эти расчеты не учитывают льготные категории населения, такие, как ветераны войны, дети войны, почетные доноры и лица с особыми заслугами перед государством.

Напомним, каждый год в Украине увеличивается минимальное количество страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. С 1 января 2025 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

Чтобы в 2025 году в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса.

Источник: Телеграф.

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