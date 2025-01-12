Изменения на газовом рынке могут оказать серьезное влияние на цены и экономическую ситуацию, ведь теперь Украина сможет интегрировать в рынок Европы только часть своей газотранспортной системы через подземные хранилища на западе страны.

Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ для издания KP. Он подчеркивает, что отказ от транзита фактически заморозит цены на газ в Украине. Достижение единой цены могло бы стать возможным с помощью газового хаба, который позволил бы смешивать дешевый украинский газ с более дорогим импортным.

"В результате такая «смешанная цена» была бы доступна для всех, она была бы дешевле, чем в Европе, и это было бы логично и закономерно. Рынок газа не всемирный, имеет локальные географические привязки. Следовательно, разные цены у разных регионах мира – это не нарушение рыночных принципов. Но пока хаба не будет, не будет и эффекта смешения», – пояснил аналитик.

Кущ также отмечает, что "труба" уже не имеет такого значения, как раньше. Потребление газа в Украине значительно сократилось за последние десятилетия, и на сегодняшний день потребности в большом объеме транзита больше нет. Параллельно Европа уменьшила зависимость от трубопроводного газа, наращивая импорт сжиженного природного газа, который не нуждается в трубах и может поставляться морем.

"И, наконец, со стороны Украины это "пас" администрации Трампа. США хотят увеличить удельный вес своего СПГ на европейском рынке, и им нужны гарантии. Остановив транзит, Украина фактически расчистила пространство для СПГ", - добавляет эксперт.

В то же время, если говорить о "минусах" прекращения транзита, то Украина осталась без важного источника финансирования. Кущ считает, что перспективы НАК достаточно туманны. "Нефтегаз" реструктуризируют, чрезмерные мощности будут утилизированы, а "Укргаздобыча" после войны приватизируют, прогнозирует аналитик.

"Если оставить войну за скобками, отказ от транзитного потенциала является для страны огромным минусом. После отказа от транзита мы можем создать газовый хаб только на базе подземных хранилищ, чтобы был стимул для внутренней газовой добычи и получения инвестиций. Без этого инфраструктура деградирует, желание вкладывать деньги у инвесторов не будет, о больших проектах разработки месторождений можно будет просто забыть", - заключает эксперт.

Источник: kp.

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