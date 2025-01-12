За 11 месяцев 2024 потребительские цены в Украине выросли на 10,4%, а годовая инфляция составила 11,2%.

Об этом сообщили в Мониторинге основных событий в экономике Украины (ноябрь 2024 года) Минэкономики. В Минэкономики также назвали две причины роста цен в Украине.

Основными факторами роста стали повышенные затраты на производство и неурожай некоторых сельскохозяйственных культур. Как отмечает Минэкономики, несмотря на ускорение инфляции в ноябре, общий уровень инфляционного давления остается умеренным для находящейся в условиях активной войны с россией страны.

Причинами ускорения инфляционных процессов стали преимущественно внутренние факторы:

Увеличение расходов, связанных с возобновлением энергоснабжения после российских атак, рост расходов на энергоресурсы, дефицит квалифицированных кадров и ограниченность доступа к кредитным ресурсам.

Неурожай некоторых сельскохозяйственных культур.

В результате Минэкономики уточнили, что вклад базовой инфляции в общий уровень инфляции составил 5,2 процентных пункта, при росте на 9,3%, тогда как вклад небазовой инфляции также составил 5,2 процентных пункта при росте на 12%. Минэкономики подчеркивает, что базовая инфляция имеет большее влияние на общий уровень инфляции.

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