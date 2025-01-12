В Украине наблюдается стремительный рост цен на овощи, в частности морковь, которая уже более чем вдвое подорожала по сравнению с началом 2024 года.

Цена на этот базовый овощ будет оставаться высокой, по меньшей мере, до мая 2025 года, когда ожидается новый урожай.

Об этом в эфире Общественного радио рассказал Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба. Он отметил, что подорожание моркови и других овощей связано с аномальными погодными условиями и низким урожаем.

"У нас весь борщовый набор растет достаточно хорошо, но это связано с плохим урожаем 2024 года. На самом деле год был очень неурожайным, и это касается не только овощей. Украина собрала на 10 миллионов тонн меньше зерновых. Украина не добрала около 30% по картофеля, и мы знаем, что происходит с ценой на картофель", - объяснил Пендзин.

Из-за дефицита отечественной продукции в Украине начали активно импортировать овощи из других стран. Это стало причиной того, что на полках магазинов уже можно увидеть импортную морковь, цена которой превышает 40 гривен за килограмм. Цены на импортную продукцию также растут, поскольку спрос на овощи из-за границы значительно увеличился.

"Когда такое было, чтобы, например, в ноябре месяце мы уже видели на полках импортные овощи, потому что отечественные настолько высоки в цене, что позволяют импорту заходить на отечественный рынок? На самом деле эта ситуация напрямую спровоцирована аномальными жарами, которые были летом 2024 года, с чрезвычайно высокими температурами. В реальности овощи просто высыхали на почве, и как следствие мы имеем очень низкий урожай", - говорит эксперт.

Экономист прогнозирует, что цены на морковь и другие овощи продолжат расти до мая 2025 года, когда ожидается поступление нового урожая.



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