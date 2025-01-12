В Украине для всех жителей цена за электроэнергию была повышена еще 1 июня 2024 с 2,64.

В феврале 2025 года в Украине не ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги.

Пресс-служба компании Yasno подтвердила, что цена на электрическую энергию будет оставаться стабильной до конца отопительного сезона.

Напомним, что цена за электроэнергию была повышена еще 1 июня 2024 с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет действителен до 30 апреля 2025 года, и его пересмотр не планируется. Поэтому в феврале украинцы будут платить за электроэнергию 4,32 гривны за киловатт-час.

Министр энергетики Герман Галущенко также заявил, что до конца отопительного сезона 2024-2025 годов тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей меняться не будут.

Имеющие многозонный счетчик могут платить за электричество дешевле. Для таких потребителей действует ночной тариф - 2,16 гривны за киловатт-час, который применяется с 23:00 до 07:00.

Важно, что кто-либо в Украине имеет возможность установить многозонный счетчик, обратившись к своему поставщику электроэнергии, чтобы воспользоваться более выгодными тарифами.

Кроме того, на Украине планируется запуск Единой платформы коммунальных услуг, которая автоматизирует учет и улучшит процесс управления потреблением коммунальных услуг. То есть, одним из приоритетов правительства в 2025 году будет цифровизация.

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