По прогнозам Национального банка Украины и Международного валютного фонда, гривна продолжит девальвировать в течение 2025 года, что заставило многих задуматься о том, как сохранить свои средства.

9 января НБУ снова повысил курс доллара до 42,28 грн за доллар, что стало уже пятым историческим максимумом подряд, а евро хоть и пока не достигло пиковых уровней, но не исключено, что в ближайшие месяцы ситуация изменится.

Как пишет РБК-Украина, финансовые аналитики предоставляют разные прогнозы относительно того, какую валюту лучше выбирать для сбережений в 2025 году. Андрей Шевчишин, аналитик, работающий с прогнозами валютных курсов, считает, что в первой половине года доллар будет выглядеть привлекательнее евро. Однако если в Украине начнется стабилизация и мирные переговоры, евро может возобновить свои позиции. В то же время, Шевчишин прогнозирует, что в конце года курс доллара может достичь 47 гривен.

В то же время Михаил Демкив, эксперт группы ICU, также считает, что доллар будет укрепляться в течение 2025 года, а курс евро, по его словам, будет подвергаться давлению из-за снижения ставок Европейским центральным банком. Однако есть и альтернативные мнения. Артем Щербина, директор по инвестициям компании Capital Times, считает, что в случае изменения политики Федеральной резервной системы США доллар может ослабнуть, и евро снова может подняться, превысив 50 гривен.

Щербина также прогнозирует, что курс доллара в течение года не превысит 44 грн., но до конца года возможно ослабление гривны до 46 грн. Эксперт заключает, что 2025 финансовый год будет относительно стабильным и прогнозируемым.

Источник: РБК-Україна.

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