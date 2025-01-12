Украинцы в 2025 году смогут получать две пенсии одновременно, однако такая финансовая помощь от государства будет доступна некоторым категориям.

Две пенсии смогут получать лица с инвалидностью, которые отвечают определенным условиям, в том числе потерявшие кормильца.

Как сообщает Департамент социальной защиты населения, рассчитывать на дополнительные деньги могут лица с инвалидностью с детства любой группы (I, II, III), а также несовершеннолетние дети с инвалидностью.

Государственная социальная помощь для таких лиц выплачивается в виде фиксированных сумм: для лиц с инвалидностью I группы – 2361 гривна, ІІ группы – 1888,8 гривны, ІІІ группы – 1416,6 гривны. Дети с инвалидностью получают 70% прожиточного минимума, что составляет 1652,7 гривны.

Но есть и другие условия получения двух пенсий. Если человек с инвалидностью потерял кормильца — мужа, жену, родителей, братьев или сестер, которые его обеспечивали, он также может иметь право на дополнительную пенсию. Это касается нетрудоспособных лиц, которые ухаживают за ребенком кормильца до 8 лет или являются лицом с инвалидностью.

В Департаменте соцзащиты отмечают, что лица с инвалидностью с детства и несовершеннолетние с инвалидностью в возрасте имеют право на одновременное получение пенсии в случае потери кормильца и государственной соцпомощи.

Ранее Politeka писала, что украинские пенсионеры и государственные органы смогут облегчить жизнь благодаря новому сервису от Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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