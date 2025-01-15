Украинцам приходится оплачивать счета за доставку газа, даже если они фактически не пользуются голубым топливом.

К примеру, в Виннице владельцы газового отопления, временно выехавшие за границу и не потребляющие газ, все равно обязаны ежемесячно платить 55,2 грн. В случае неуплаты газораспределительные компании могут обратиться в суд.

Счета за доставку газа начисляются ежемесячно вне зависимости от фактического потребления. Для домов с газовым отоплением эти суммы могут составлять сотни гривен, а для квартир с газовыми плитами – десятки. С 1 января 2025 года оплата за доставку будет рассчитываться на основе объемов газа, потребленного с октября 2023 по конец сентября 2024 года.

Методика расчета такова: объем потребленного газа в год делится на 12 месяцев и умножается на тариф распределения, установленный в конкретном регионе. К примеру, если за год потреблено 1000 кубометров газа, ежемесячная плата за доставку в Киеве составит 31,99 грн, а в Луцке — 156,9 грн. Даже при полном неприменении газа, но при наличии подключения, необходимо платить минимальные нормативы:

39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубов в год – для приготовления пищи и подогрева воды;

314 кубов в год – если газ используется также для отопления.

Нередко не потребляющие газ украинцы считают, что могут избежать оплаты за его доставку. Однако такая позиция может привести к судебным разбирательствам. Например, житель Волыни, с 2022 года находившийся за границей, попытался через суд отменить платеж на 3874,2 грн. Однако суд обязал его заплатить долг, поскольку он подключен к газоснабжению.

Отключение от газовой сети или подача соответствующего заявления в облгаз является единственным способом избежать начислений за доставку. Впрочем, большинство украинцев продолжает платить не только за саму доставку, но и за возможность пользоваться газом, ведь операторы распределительных сетей вкладывают средства в содержание и ремонт инфраструктуры.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.