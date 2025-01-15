Согласно законодательству, он не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

В Украине установлен максимальный предел пенсионных выплат, который будет оставаться неизменным до 2028 года - самые большие пенсии у депутатов, однако не только они.

Эта информация закреплена в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

В настоящее время максимальный размер пенсии составляет 23 610 гривен. Согласно законодательству, он не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (на сегодняшний день это 2 361 гривна). Эта сумма включает основной размер пенсии, а также все надбавки и доплаты.

Исключением из дополнительных выплат, учитываемых при установлении максимальной пенсии, является надбавка для отдельных категорий лиц с особыми заслугами перед Родиной.

Согласно действующему законодательству, максимальная пенсия может назначаться следующим категориям граждан: ученым; народным депутатам; работникам местного самоуправления; государственным служащим.

Напомним, в Пенсионном фонде сообщили, что с января часть пенсионеров сможет получить повышенные пенсионные выплаты. Однако это новшество касается не всех.

В частности, некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты, связанные с возрастом. Размер этой доплаты зависит от возрастной категории:

пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет включительно

предусмотрена доплата в размере 300 гривен;

для лиц от 75 до 79 лет включительно доплата будет составлять 456 гривен;

пенсионеры старше 80 лет получат доплату в размере 570 гривен.

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