Схема, позволяющая правительству РФ держать финансовую ситуацию под контролем, может вскоре лопнуть, что приведет к катастрофическим последствиям для российской экономики.

Россия приближается к серьезному экономическому кризису из-за военных расходов, которые оказались значительно больше прогнозируемых.

Об этом в своем блоге Navigating Russia пишет бывший финансист Morgan Stanley и Bank of America Крейг Кеннеди. Он отмечает, что Кремль тратит на финансирование войны против Украины вдвое больше, чем планировалось в федеральном бюджете на оборону. По словам Кеннеди, Россия активно использует теневые финансовые механизмы для покрытия военных расходов, в частности, льготное кредитование оборонных предприятий.

С середины 2022 года в России наблюдается резкий рост корпоративных заимствований – на 71%. Только к осени 2023 г. корпоративные кредиты выросли на $415 млрд, что составляет 19,4% ВВП страны. Это больше, чем валовые нефтегазовые доходы России и больше всей суммы расходов на оборону за два года.

Ключевым фактором является то, что большая часть этих кредитов – это ссуды, предоставленные предприятиям, тесно связанным с войной, часто без должной кредитоспособности. Они были изданы по принуждению государства, что позволило Москве удерживать высокие военные расходы. Однако этот процесс привел к неконтролируемому росту инфляции во второй половине 2024 года. В ответ российский Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку выше 20%, что сделало кредиты для бизнеса очень дорогими. Аналитики прогнозируют, что в ближайшем будущем правительство России будет вынуждено взять на себя погашение этих огромных долгов.

"Это может ограничить государственные финансы в течение длительного периода, включая его способность финансировать будущее перевооружение, при условии, конечно, что Россия не получит существенного ослабления санкций", - отмечает аналитик.

Кеннеди отмечает, что Россия приближается к "системному кредитному кризису", который может стать решающим фактором в будущих мирных переговорах. По его словам, чем дольше Кремль откладывает мир, тем выше вероятность того, что экономика страны испытывает серьезные потрясения.

Источник: navigatingrussia.

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