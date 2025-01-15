Цены на яблоки в Украине продолжают расти из-за высокого спроса и ограниченного предложения качественной продукции.

Об этом сообщили аналитики. Теперь цены на яблоки уже на 61% выше по сравнению с прошлым годом, и есть вероятность, что они могут подняться еще больше в ближайшие месяцы.

Аналитики отмечают, что основной причиной роста является активизация закупочной деятельности. Если еще неделю назад спрос был умеренным, то сейчас он значительно вырос, а яблоки начали активно закупать как крупные ритейлеры, так и покупатели.

Другим фактором является ограниченное предложение высококачественных фруктов. Многие хранившиеся до сих пор яблоки потеряли свои товарные качества, поэтому на рынке преобладают фрукты среднего качества. Подходящие для экспорта качественные яблоки садоводы оставляют на складах, планируя продать их поближе к весне.

Сегодня цены на яблоки варьируются в зависимости от сорта, качества и объема предложения, со средним диапазоном от 32 грн/кг, что на 13% дороже, чем в начале прошлой недели.

Большие партии высококачественных яблок предлагаются по самым высоким ценам. Это повышение стоимости сделало яблоки в этом сезоне в среднем на 61% дороже, чем на аналогичную дату прошлого года.

Значительная часть качественных яблок экспортируется, что еще больше уменьшает предложение на внутреннем рынке. Многие производители надеются на еще больший спрос и более высокие цены весной, когда предложение традиционно уменьшается.

Источник: EastFruit.

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