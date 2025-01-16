Президент США Джо Байден решился на действительно болезненные санкции против Российской Федерации только за 10 дней до конца своего срока; с ними российская экономика несет значительные потери.

Санкции, введенные США в конце президентства Джо Байдена, стали наиболее мощными ограничениями для России за все время войны.

По информации Bloomberg, эти меры, в частности, по нефтяной отрасли, способны нанести серьезный удар по российскому экономическому потенциалу, если они не будут отменены после прихода Дональда Трампа к власти.

Одной из основных целей нового пакета санкций являются российские нефтегазовые гиганты "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть". Эти компании вместе обеспечивали около 970 000 баррелей нефти в день в 2024 году. Теперь эти компании могут потерять рынки в Индии и Китае, являющихся важными потребителями российской нефти. В случае полной остановки экспорта из-за санкций, это может сказаться на почти 30% российского морского экспорта нефти.

США также ограничили деятельность около 160 русских нефтяных танкеров. Ранее только 39 танкеров попали под санкции, и 33 из них прекратили свою деятельность, что значительно выше по сравнению с танкерами, которые подпадали только под европейские санкции. Однако санкции против российских страховых компаний, таких как СК «Ингосстрах» и группа «Альфастрахование», скорее всего, не будут оказывать значительного влияния, поскольку страхование танкеров может быть переадресовано другим фирмам-однодневкам.

Эти новые санкции, в отличие от предыдущих, серьезно усложняют деятельность российских перевозчиков. Если раньше Индия и Китай легко отказывались от взаимодействия с подсанкционными российскими танкерами, то теперь, когда под санкции подверглась значительная часть "теневого флота" танкеров, ситуация значительно меняется.

Источник: bloomberg.

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