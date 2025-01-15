Поправки к законодательству Украины вызвали резонанс у общественности и экспертов.

В Украине предложили предоставить Государственной аудиторской службе (Государственной службе) специальный статус и разрешить Кабинету Министров самостоятельно определять зарплаты ее работников.

Изменения были внесены в правительственный законопроект №12245, принятый Верховной Радой в первом чтении в декабре 2024 года. Эти изменения вызвали критику со стороны экспертов, отмечающих необходимость провести комплексную реформу органа перед пересмотром окладов.

Этот проект предусматривает обновление положений Бюджетного кодекса с тем, чтобы Украина могла выполнить обязательства перед международными партнерами. Однако при подготовке ко второму чтению к законопроекту добавили поправки, касающиеся изменений в статусе Госаудитслужбы и новых правил оплаты труда ее сотрудников. В частности, эти поправки предусматривают:

предоставление Госаудитслужбе специального статуса;

введение специальных званий для госслужащих;

предоставление Кабмину права самостоятельно определять размер должностных окладов работников этого органа.

Поправки вызвали резонанс у общественности и экспертов. Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") подверг резкой критике эти изменения, отметив, что нет обоснованных оснований для пересмотра зарплат работников Госаудитслужбы и что сначала следует провести реформу органа.

"Тянут из-за нормального бюджетного законопроекта (который еще маяк МВФ) левые правки о повышении зарплат ГосАудитСлужбе. Кроме повышения зарплат + спецстатус + спецзвания", - отметил Железняк.

Депутат подчеркнул, что, хотя он не против высоких зарплат, их повышение должно произойти только после проведения реальных институциональных изменений.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.