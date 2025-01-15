Маяк МВФ на апрель 2025 года с большой вероятностью снимет банковскую тайну над движением денег по карточкам обычных украинцев и передаст их в налоговую; это приведет к еще большим налогам.

В Украине в 2025 году могут быть введены новые налоги.

Макроэкономист Даниил Монин предполагает, что уже в первой половине года власти могут начать облагать налогом банковские переводы граждан, а также ввести налоги на операции с криптовалютами.

По словам Монина, в декабре 2024 года, согласно подписанному с МВФ меморандуму, Украина должна была представить новый законопроект о виртуальных активах, в рамках которого речь шла об их легализации и налогообложении.

"Скорее это можно будет назвать с большой вероятностью - законопроектом о формировании повышенных налоговых обязательств по собственникам криптоактивов (а не о легализации криптовалют) и налогообложении доходов собственников криптовалют по ставке 18% НДФЛ + 5% военного сбора плюс курсовая разница", - поясняет эксперт.

Монин добавляет, что это может привести к тому, что криптовалюта в Украине останется в теневом секторе. Эксперт также прогнозирует введение налогообложения обычных банковских переводов. Согласно его оценкам, это может стать частью договоренности с МВФ, который с апреля 2025 года потребует отчетности по цифровым платформам, что позволит налоговой службе отслеживать финансовые потоки.

Подобная инициатива предполагает, что даже обычные денежные переводы могут быть классифицированы как доход, и с этих средств будет взыскано до 23% налогов, включая военный сбор.

"Это фактически разрушит внутренний консенсус, где граждане закрывают глаза на кражу элит, а элиты не лезут в карман каждого гражданина из-за неучтения копейки гражданина, что приведет к очевидному конфликту на уровне граждан и государства", - отмечает аналитик.

Источник: informator.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.