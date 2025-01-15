Увеличение тарифов на электроэнергию явилось основной причиной роста цен на коммунальные услуги в Украине в 2025 году.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Кроме электроэнергии новые тарифы касаются и других жилищно-коммунальных услуг, что существенно повлияет на расходы граждан. В декабре 2024 года тарифы на коммунальные услуги по сравнению с аналогичным периодом 2023 увеличились на 18,9%. В частности это касается стоимости жилья, воды, газа и других видов топлива. Основной причиной повышения является повышение тарифов на электроэнергию.

В частности, по данным официальных источников, в Украине произошло повышение тарифов:

на электроэнергию - на 63,6%;

на услуги по управлению многоквартирными домами – на 11,2%;

на уборку мусора – на 8,9%;

на содержание и ремонт жилья – на 3,9%.

В то же время, тарифы на природный газ, горячую воду и отопление остались неизменными, равно как и цены на водоснабжение и канализацию.

Напомним, счета за доставку газа начисляются ежемесячно вне зависимости от фактического потребления. Для домов с газовым отоплением эти суммы могут составлять сотни гривен, а для квартир с газовыми плитами – десятки. С 1 января 2025 года оплата за доставку будет рассчитываться на основе объемов газа, потребленного с октября 2023 по конец сентября 2024 года.

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