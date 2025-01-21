Лица с инвалидностью III группы в Украине имеют право на специальные выплаты, которые будут зависеть от нескольких факторов, в частности, работает ли человек.

Те, кто имеет возможность работать, получают меньшие выплаты, а вот неработающим помощь оказывается в большем размере.

Как сообщает Пенсионный фрнд Украины, размеры выплат для лиц с инвалидностью III группы могут составлять 60% или 70% от прожиточного минимума. Так, если человек получил инвалидность с детства, его выплата будет составлять 60% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Для получивших инвалидность до 18 лет выплата возрастает до 70%.

Минимальные выплаты для неработающих составляют 2530 гривен, а для работающих — 2093 гривны. В то же время, пенсия для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% от пенсии по возрасту.

Кроме финансовой помощи лица с инвалидностью III группы имеют право на различные льготы. К примеру, при трудоустройстве они не обязаны проходить испытательный срок. Также им принадлежит дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 дней в году, а также 2 дополнительных дня до стандартного ежегодного отпуска. Для таких лиц предусмотрено право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 30 дней в году.

Лицам с инвалидностью III группы предоставляются льготы на получение медицинских услуг, в частности, на приобретение протезов, средств для реабилитации и даже кресел на электроприводе по льготным условиям, если есть соответствующее медицинское заключение.

Студенты с инвалидностью III группы, получающие стипендию, могут продолжать получать ее в полном объеме. Также абитуриенты с высокими баллами при поступлении могут быть засчитаны вне конкурса. Для детей с инвалидностью, имеющих таланты, есть возможность бесплатного обучения в творческих заведениях.

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