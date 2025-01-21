Украина в 2025 году продолжает оказывать финансовую помощь на организацию захоронения умершего родственника; все украинцы могут получить эту выплату, но нужно знать некоторые нюансы.

Выплата захоронения зависит от размера пенсии умершего и некоторых других факторов.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто имеет право на такую ​​помощь и как ее получить. Так, выплата на погребение для пенсионеров в 2025 году производится по нескольким принципам. Если пенсионер получал пенсию по закону об обеспечении военных и некоторых других лиц, то пособие на погребение составляет три месячных пенсии, но не менее 13 420 гривен.

В случае, когда пенсионер получал пенсию по другим законам, в частности по закону о госстраховании, пособие на погребение составляет две его пенсии на момент смерти.

Чтобы получить такую ​​помощь, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и представить ряд документов. Среди необходимых документов: паспорт, идентификационный код, заявление на выплату пособия (заполняемое во время приема), свидетельство о смерти умершего, выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния или справка о смерти пенсионера, а также реквизиты банковского счета.

Денежная помощь на погребение выплачивается путем зачисления средств на банковский счет лица, организовавшего погребение. В случае, если у заявителя нет банковского счета, выплата может быть произведена через международную платежную систему "Быстрая копейка". В таком случае, средства можно получить в любом отделении Сбербанка, предъявив паспорт и идентификационный код.

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