В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают ежемесячное государственное пособие, которое является важной поддержкой в ​​условиях войны; однако иногда возникают ситуации, когда деньги не поступают вовремя.

Причиной задержки выплат обычно являются технические проблемы.

Как испытывает сайт Омбудсмена Украины, могут быть неисправности в системах обработки данных или другие неполадки, которые усложняют процесс зачисления средств. Поэтому если выплата не поступила на карточку более месяца, это сигнал к тому, что проблема может быть технического характера.

При задержке выплат внутренне перемещенные лица могут обращаться за помощью. В первую очередь, необходимо обратиться в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по телефону горячей линии 15-48. Также можно связаться с офисом уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру (+38 (066)813-62-39). Еще один вариант – обращение в местный ЦНАП и управление социальной защиты населения.

Кроме того, для удобства можно отправить сообщение через мессенджеры официальных страниц Минреинтеграции. После обращения соответствующие органы проверят данные и выплату перечислят, если это будет необходимо.

Ранее Politeka также писала, что в Украине граждане определенной категории могут получить двойной страховой стаж, что позволяет им получить пенсию раньше по общим условиям. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа.

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