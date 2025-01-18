В 2025 году в Украине не предусматриваются изменения в размере максимальной пенсии; самые большие выплаты для украинцев будут такими же, как и в прошлом году и составят 23 610 гривен.

Эта сумма является максимальной для лиц, получающих пенсии по общему закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Бюджетная декларация на 2025-2027 годы свидетельствует о том, что максимальная пенсия не будет меняться по меньшей мере до 2028 года. Согласно украинскому законодательству, максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, а на данный момент прожиточный минимум составляет 2 361 гривну.

Отмечено, что максимальная пенсия включает основную выплату и все возможные надбавки и доплаты, однако есть определенные исключения. В эту сумму не учитываются надбавки для отдельных категорий лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. Максимальная пенсия в Украине предоставляется нескольким категориям. Среди них – ученые, народные депутаты, работники местного самоуправления и государственные служащие. В то же время, для других пенсионеров суммы могут быть значительно ниже, в зависимости от их страхового стажа и заработка.

Ранее Politeka также писала, что в Украине граждане определенной категории могут получить двойной страховой стаж, что позволяет им получить пенсию раньше по общим условиям. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Каждый год показатель растет на 12 месяцев, с целью до 2028 года достичь 35 лет.

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