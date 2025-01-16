Подорожание коснулось не только отечественных, но и импортных товаров, где значительным фактором стало колебание валютного курса.

Удорожание продуктов питания в Украине в конце 2024 года было вызвано ростом производственных затрат, в частности, повышением закупочных цен на сырье.

Как сообщили в Национальном банке, на рост цен также повлияло оживление внешнего спроса.

Обработанные продукты (испытавшие технологическую обработку, например консервирование или выпекание) подорожали на 14,7%.

"Высокими темпами росли цены на хлеб, мучные и кондитерские изделия, а также мясо- и молокопродукты. Также быстрее росли цены на подсолнечное масло под влиянием низких объемов переработки", - отметили в НБУ.

Подорожание коснулось и импортных товаров, где весомым фактором стало колебание валютного курса.

В 2024 году цены на сырые продукты выросли на 13,2%. Однако в декабре темпы их удорожания замедлились по сравнению с ноябрем.

В НБУ уточнили, цены на курятину и яйца росли медленнее благодаря увеличению предложения, вызванного потеплением. Также замедлилось подорожание овощей и фруктов благодаря более активному импорту. В то же время, подорожание муки, круп и молока ускорилось из-за роста затрат на сырье и производство. А снижение цен на сахар и свинину стало менее ощутимым.

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