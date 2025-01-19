Несмотря на то, что в Государственном бюджете на 2025 год заложен прогноз в 45 гривен за доллар , на самом деле до конца года он может вырасти до 47 гривен.

Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объясняет, что в Украине единственным крупным продавцом валюты является Национальный банк, который в значительной степени контролирует курс, в то время как привычный валютный рынок с многочисленными продавцами и покупателями фактически не функционирует.

Экономист Алексей Кущ также добавляет, что при пессимистическом сценарии курс доллара может даже превысить 50 гривен. Важнейшие факторы, влияющие на это - энергетический кризис и дефицит рабочей силы, вызванный мобилизацией. Эксперт также отмечает, что в случае если ситуация на фронте ухудшится или уменьшится поддержка от партнеров, экономический рост может замедлиться до 0-2%, инфляция вырастет до 10-15%, а курс доллара превысит 50 гривен. Кроме того, уровень безработицы может возрасти до 20%.

В настоящее время экономический анализ показывает, что гривна продолжает снижаться на фоне роста спроса на валюту. За прошлый год курс доллара вырос на 4,3 гривны, а в начале 2025 уже превысил 42 грн. Более того, курс евро к доллару тоже меняется, и в будущем возможно достижение паритета между этими валютами.

Учитывая ситуацию, эксперты рекомендуют инвестировать в гривну из-за депозитов и ОВГЗ, где ставки на 13-14% годовых превышают прибыль от роста доллара. Однако продавать валюту без крайней необходимости не советуют, ведь нынешний курс может быть только началом дальнейших изменений.

Источник: tsn .

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