Согласно плану, правительство должно передать законопроект о новых налогах в парламент уже в апреле 2025 года.

Украина готовит новый законопроект по налогообложению цифровых платформ, таких как Uklon, Bolt и Glovo, который может приносить до 10 млрд грн ежегодно в бюджет.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины по запросу СМИ. Сами платформы станут налоговыми агентами, автоматически удерживая налог с доходов своих пользователей.

Министерство финансов сообщило, что этот шаг является частью обязательств Украины на пути к евроинтеграции и является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения финансовой поддержки страны.

Согласно плану, правительство должно передать законопроект в парламент уже в апреле. Главной целью является создание автоматической системы международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Украина присоединится к глобальной сети, включающей более 29 стран.

Законопроект касается компаний, предоставляющих услуги через цифровые платформы, в частности Uklon, Bolt, Glovo и другие. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") отметил, что новые правила позволят обеспечить прозрачность доходов и ежегодно прибавлять в бюджет до 10 млрд грн.

"Это только предварительные расчеты. Похожая ситуация была с так называемым налогом на Google, когда прогнозировали 3 млрд грн, а получили более 11 млрд грн", - добавил Гетманцев.

В настоящее время обсуждаются два варианта налогообложения:

Самозанятые лица представляют декларации и самостоятельно платят налоги.

Платформы становятся налоговыми агентами, автоматически удерживая налоги на доходы своих пользователей.

Гетманцев поддерживает второй вариант, поскольку подача деклараций сотнями тысяч водителей и курьеров станет значительной административной нагрузкой для них и налоговых органов. Рынок цифровых платформ в Украине включает десятки тысяч работников. Например, в Uklon работает почти 100 000 водителей, у Bolt – десятки тысяч водителей и курьеров, а у Glovo – тысячи курьеров по всей стране.

Предлагаемая ставка налога составляет 5% от дохода, что меньше стандартного налогообложения для юридических лиц, но сопоставимо со ставкой единого налога для физических лиц-предпринимателей.

Uklon, Bolt и Glovo, участвующие в разработке законопроекта, поддерживают эту инициативу, отмечая необходимость прозрачности и предсказуемости в процессе налогообложения.

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