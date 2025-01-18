В 2025 году украинцам, получающим пенсию, придется смириться с ограничениями на размер выплат; соответствующие изменения, предусмотренные в Государственном бюджете на нынешний год.

Теперь пенсии не смогут превышать четыре средних пенсии по стране или десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Как пишет портал "На пенсии", согласно нововведениям, на сегодняшний день максимальный размер, который можно будет получать по новым правилам, составляет 23 610 гривен. Это ограничение будет касаться дополнительных выплат, в том числе тех, которые предназначены за работу в силовых структурах или других особых сферах.

Для пенсионеров, получающих высокие доплаты, введение таких ограничений будет означать применение понижающих коэффициентов: чем выше пенсия, тем больше будет коэффициент снижения. Цель - сократить разницу между обычными пенсиями и так называемыми "спецпенсиями", которые могут быть в разы больше обычных выплат.

Однако следует отметить, что эти ограничения не коснутся пенсий, рассчитанных на основе уплаченных страховых взносов. То есть, пенсионеры, чьи выплаты определяются непосредственно по количеству лет стажа и уровню взносов, не столкнутся ни с какими изменениями. Также ограничения не будут распространяться на пенсионеров, участвовавших в боевых действиях или защищающих Украину на фронте. Для этих категорий лиц пенсионные выплаты будут оставаться по-прежнему.

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