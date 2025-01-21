Пенсионерам и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), получившим этот статус до 24 февраля 2022 года, необходимо пройти процедуру идентификации в 2025 году.

У пенсионеров, не прошедших проверку до 31 марта 2024 года, пенсионные выплаты будут временно приостановлены.

Как пишет Пенсионный фонд Украины, идентификация необходима для того, чтобы подтвердить, что пенсию получает именно то лицо, которому она назначена. Это помогает избежать ошибок и мошенничества, в том числе в случаях, когда неправомерно начисляются выплаты на имя других лиц.

Те пенсионеры, которые не успели пройти идентификацию до конца марта, могут столкнуться с приостановкой выплат. Однако не стоит паниковать: возобновить пенсию можно, если пройти проверку, выбрав один из удобных способов. После этого все задолженные выплаты будут возобновлены, в том числе те, которые не начислялись из-за отсутствия проверки.

Как пройти идентификацию?

Лично можно обратиться в отделение Ощадбанка или сервисного центра Пенсионного фонда Украины, имея при себе паспорт гражданина Украины.

Онлайн: воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины, подписав заявление квалифицированной электронной подписью Дия.Подпись (Дия ID).

Видеосвязь: пройти идентификацию через видеоконференцию в территориальном органе Пенсионного фонда.

За границей: лица, находящиеся за границей, могут обратиться в дипломатические учреждения Украины. После получения документа, подтверждающего их проживание, следует отправить его вместе с заявлением на возобновление выплат в Пенсионный фонд Украины.

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