Эксперты отмечают, что спрос на валюту в начале года хотя и уменьшился по сравнению с декабрем, все еще остается выше средних показателей прошлого года.

С начала года валютный рынок в Украине остается под давлением спроса, поэтому Национальный банк Украины продолжает тратить значительные ресурсы на поддержку курса гривны.

Аналитики объяснили, подорожает ли доллар в январе еще больше.

Аналитики отметили, что за первые девять дней года чистая покупка валюты бизнесом и населением составила около 1,2 млрд долларов, из которых 678 млн долларов было на межбанковском рынке, а более 560 млн — на розничном. Курс наличного доллара в системно важных банках вырос на 0,9%, достигнув 42,2-43 грн/долл.

Эксперты отмечают, что спрос на валюту в начале года хотя и уменьшился по сравнению с декабрем, все еще остается выше средних показателей прошлого года. Подобная ситуация наблюдалась в начале прошлого года, однако уже в конце января курс гривни укрепился. НБУ, вероятно, позволит гривне колебаться вблизи текущего уровня, постепенно снижая давление на курс из-за увеличения интервенций.

Эксперты прогнозируют, что стабилизация курса будет способствовать росту предложения валюты от экспортеров и уменьшению необходимости в интервенциях НБУ. В результате ожидается, что в январе доллар не превысит 42,5 грн/долл.

В целом, в эксперты прогнозируют, что в течение года гривна будет постепенно ослабевать, и к концу 2025 года курс доллара может достичь 46 грн/долл.

Источник: ICU.

Последние новости Украины:

Украинцы могут отменить обмен долларов и вернуть средства: в НБУ раскрыли, как это сделать.

Курс валют и размер зарплат: появились прогнозы на 2025 год, что ждет украинцев.

Украина присоединится к зоне платежей в евро: в НБУ сообщили, что это означает и заменят ли гривну валютой ЕС.