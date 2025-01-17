С 1 января 2025 года в Украине были введены изменения по выплатам по безработице, теперь они могут достигать 8000 гривен; вместе возросли компенсации некоторым работодателям.

Повышение максимальной суммы пособия стало возможным благодаря новому уровню минимальной заработной платы, которая теперь составляет также 8000 гривен.

Как сообщает Государственная служба занятости, это повышение помощи касается всех, кто временно остался без работы, и является частью программы поддержки социально уязвимых категорий населения. Увеличение выплат должно обеспечить дополнительную финансовую поддержку ищущим работу в условиях экономической нестабильности.

Кроме увеличения максимальной помощи по безработице до 8000 гривен, изменения коснулись некоторых работодателей. В частности, им подняли компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. Для лиц с инвалидностью I группы – до 120 000 грн (15 минимальных зарплат). Для лиц с инвалидностью ІІ группы – до 80 000 грн (10 минимальных зарплат).

Эти изменения призваны создать лучшие условия для людей с инвалидностью, стимулируя работодателей инклюзивные рабочие места. В 2024 году благодаря компенсациям было трудоустроено более 2000 человек с инвалидностью, а общая сумма выплат работодателям составила 130 миллионов гривен. В Государственной службе занятости добавили, что хотят сделать рынок труда более доступным для людей с инвалидностью, а также обеспечить достойный уровень поддержки для временно оставшихся без работы.

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