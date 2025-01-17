Украинцы часто используют термины "синие" и "белые" доллары для обозначения различных выпусков американских банкнот; хотя эти понятия не официальны, они хорошо прижились в Украине.

Под термином "синие" доллары подразумеваются банкноты, выпущенные в период с 2009 по 2017 год, с синей защитной полосой.

Как пишет 24 канал, самым известным примером является 100-долларовая банкнота, выпущенная в 2013 году, ставшая символом так называемых "синих" долларов. Она имеет выразительную полоску, ставшую характерным признаком этой серии.

А вот "белыми" долларами называют банкноты, выпущенные до 2009 года или менее насыщенным оттенком бумаги по сравнению с более новыми сериями. У них нет того же защитного элемента, который характеризует "синие" банкноты.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отмечает, что разница между "синими" и "белыми" долларами не влияет на их стоимость. Все доллары США, независимо от года выпуска или цвета, остаются равноценными. Стоимость валюты определяется ее номиналом и обменным курсом, а не дизайном или годом выпуска. Поэтому не накладываются дополнительные комиссии.

Ранее Politeka писала , что 9 января НБУ снова повысил курс доллара до 42,28 грн за доллар, что стало уже пятым историческим максимумом подряд, а евро хоть и пока не достигло пиковых уровней, но не исключено, что в ближайшие месяцы ситуация изменится . Финансовые аналитики дают разные прогнозы относительно того, какую валюту лучше выбирать для сбережений в 2025 году.

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