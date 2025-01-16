Два месяца назад в Верховной Раде была создана временная следственная комиссия (ВСК) по анализу ценообразования в энергетике, по долгам и обоснованности коммунальных тарифов.

Об этом в эфире YouTube -канала Telegraf UA рассказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко пояснил, что нынешние тарифы на газ, электроэнергию и коммунальные услуги вызывают многие вопросы среди украинцев, которые хотят понять, почему цены выросли и насколько они обоснованы с юридической, экономической и моральной точки зрения.

Он подчеркнул, что для ответа на эти вопросы необходимо провести тщательный анализ, и только после этого можно будет обсуждать возможность дальнейшего повышения цен.

Кучеренко сообщил, что временная следственная комиссия (ВСК), работая с экспертами, тщательно анализирует все факты и дает выводы. Она проверяет, являются ли цены на газ, электроэнергию и тепло обоснованными и покрывают ли они расходы монополистов.

«По моему убеждению, не может стоять вопрос о необходимости поднятия цен на газ и на электроэнергию, потому что существующие тарифы полностью (даже избыточно) покрывают расходы энергетических компаний на производства, поставку и продажу нам газа и электроэнергии», — подчеркнул он.

Кучеренко уточнил, что ВСК провела анализ себестоимости добычи газа компанией «Нафтогаз» и производства электроэнергии НАЭК «Энергоатом», и на основе этих данных утверждает, что повышение тарифов для населения пока не обосновано.

Алексей Кучеренко также отметил, что возникают вопросы об обоснованности тарифов, установленных монополистами, которые поставляют ресурсы, в частности, «Укрэнерго», облэнерго и облгазы. Он подчеркнул, что хотя эти тарифы устанавливаются государством, через Национальную комиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП) существуют сомнения в их целесообразности. В итоге нардеп заявил, что пока нет оснований для повышения тарифов на электроэнергию и газ для населения.

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