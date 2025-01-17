В Украине у пенсионной системы есть четкие требования относительно минимального страхового стажа для получения пенсии по возрасту: для женщин это 30 лет, а для мужчин — 35.

Однако если ваш стаж составляет всего 15 лет, ваша пенсия будет минимальной.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, согласно законодательству, для того чтобы получить пенсию по возрасту, нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Минимальная пенсия рассчитывается на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в 2024 году составлявшего 2093 гривны.

Однако есть возможность увеличить размер пенсии, если вы платили взносы на высокие официальные доходы или имеете право на надбавки или льготы (например, участники войны или люди с инвалидностью). Для точного расчета пенсии можно воспользоваться пенсионным калькулятором на сайте Пенсионного фонда или проверить свои данные через портал "Действие".

Если ваш страховой стаж меньше 15 лет, есть несколько вариантов:

Подбор стажа. Вы можете доплатить за недостающие годы стажа, заключив договор с налоговой службой. Стоимость одного месяца стажа составляет 44% от минимальной заработной платы, что в 2025 году составит 3520 грн.

Государственная социальная помощь. Если ваш стаж меньше 15 лет, можно получить помощь от государства по достижении 65 лет. Размер этой помощи базируется на прожиточном минимуме, но она может быть даже ниже минимальной пенсии.

Работать дальше. Если возраст разрешает, каждый дополнительный год официальной работы увеличивает страховой стаж, а значит, и будущую пенсию.

Что касается покупки стажа, это может быть целесообразно, если до минимального порога вам не хватает нескольких лет. Это позволит получить пенсию по возрасту вместо социальной помощи.

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